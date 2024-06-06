Путин заявил, что Москва рада приросту исламского населения

В России рады росту исламского населения на территории страны. Об этом президент Владимир Путин заявил руководителям международных информагентств в ходе ПМЭФ-2024.

«Мы не против прироста исламского населения, мы наоборот рады тому, что происходит сейчас в Российской Федерации», — сказал он.

По словам Путина, в некоторых российских регионах, преимущественно с исламским населением, наблюдается очень хорошая рождаемость. В ходе общения с журналистами президент выразил удовлетворение текущими тенденциями в демографической политике России.

По данным ФСБ, Россия осталась открытой для граждан других стран. За 2023 год ее границу пересекли более 110 миллионов человек. Также пограничники пропустили на 49% больше машин — 22 миллиона.