Международную школу «Казахстан — Сириус» и центр по работе с талантами детей и молодежи откроют в Алма-Ате в 2029 году. Об этом в статье для газеты «Казахстанская правда» сообщил президент России Владимир Путин, текст статьи опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, страны уже договорились о сооружении и второго такого же комплекса в Астане. Кроме того, Путин выразил уверенность, что переговоры в ходе его предстоящего визита в Казахстан 27–29 мая дадут существенный импульс укреплению партнерства в будущем.

«Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан», — подытожил президент России