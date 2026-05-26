Путин посетит Казахстан и примет участие в Евразийском экономическом форуме

Президент России Владимир Путин 27–29 мая посетит Республику Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, которые состоятся в Астане.

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, актуальные темы региональной и международной повестки дня. По итогам визита планируется подписать Совместное заявление глав государств и другие документы.

Ранее главы стран обсудили предстоящий визит по телефону.