Путин ответил на вопрос о полноте своей власти

У президента России есть власть, которая четко установлена Конституцией. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Когда на законодательном уровне принимаются решения, я, как и президенты в других странах, подписываю законы. Но значительная часть законов инициирована депутатами Совета Федерации или Госдумы. У президента России большие полномочия, но, полагаю, президентская форма правления в нашей стране является сегодня обоснованной», — отметил он.

Ранее Путин обратил внимание, что на Западе говорят о якобы планах России по нападению на Европу. По его словам, такие заявления звучат ради создания образа врага. Президент констатировал, что с помощью антироссийских выпадов Запад пытается отвлечь внимание населения от своих внутренних проблем.