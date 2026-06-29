Путин заявил, что «дух Анкориджа» не был оформлен в виде соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждения на саммите в Анкоридже не были закреплены какими-либо официальными документами. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Так называемый „дух Анкориджа“, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.

Президент также заявил, что Россия согласилась на компромиссные предложения, сформулированные американскими переговорщиками. Путин отметил, что Россия готова продолжить диалог с США по вопросам урегулирования конфликта и обсуждать темы, которые поднимались на переговорах в Анкоридже.

Также Путин усомнился в возможности повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине.