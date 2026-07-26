Путин: рано или поздно Украина утратит западные регионы

Украина потеряет свои западные земли, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что западные регионы Украины до 1939 года принадлежали Польше, Венгрии и Румынии.

Россия была единственным гарантом территориальной целостности соседнего государства. После того, как Киев объявил Москву своим врагом, потеря этих земель — лишь дело времени.

«Рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра. Год-два, десять, пятнадцать [лет]», — оценил президент возможный временной интервал.

Также на встрече Путин заявил, что специальная военная операция рано или поздно подойдет к концу. Враг будет разбит, Россия одержит победу.