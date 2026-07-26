Путин отметил, что СВО рано или поздно закончится

Специальная военная операция рано или поздно подойдет к концу. Об этом заявил Владимир Путин, его процитировал ТАСС .

На встрече с военнослужащими в Адмиралтействе он добавил, что враг будет разбит, Россия одержит победу.

«Еще раз хочу вас поздравить с Днем Военно-морского флота, пожелать всем всего самого доброго. Берегите себя, вверенные вам коллективы. Удачи. И всем нам победы!» — отметил президент.

По его словам, участвующие в СВО бойцы вписали свои имена в историю и последующие поколения будут равняться на них. Путин уточнил, что многое делается для этого уже сейчас.

Путин находится с рабочим визитом в Петербурге. Он провел встречу с военнослужащими в День Военно-морского флота. Глава государства наградил героев и ознакомился с докладами командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.

Во время встречи с моряками он подчеркнул, что Россия не начинала никакой войны. Страна только отвечала на боевые действия, развязанные украинским властями.