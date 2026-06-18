Путин заявил, что АСЕАН выдержала испытания временем

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии не только сохраняет высокий статус в границах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в мире в целом, а также выдержала испытания временем. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«[АСЕАН] выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», — сказал глава государства.

По словам Путина, именно эти принципы составляют основу отношений России с АСЕАН, которые носят статус стратегического партнерства и в эпоху геополитической турбулентности стали важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С 17 по 19 июня в Казани проходит юбилейный саммит, приуроченный к 35-й годовщине установления отношений между Россией и АСЕАН. Участники обсудят актуальные международные проблемы.