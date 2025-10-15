Путин за день провел три международных телефонных разговора

Президент России Владимир Путин во вторник провел три международных телефонных разговора. Текстовые версии переговоров опубликовали на сайте Кремля.

Первым произошел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к визиту казахстанского коллеги в Россию в ноябре.

Далее последовал телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры переговорили о проектах двух стран, в том числе в области энергетики.

Потом Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент России поблагодарил Рахмона за теплый прием во время недавнего визита в Душанбе. Главы государств отметили, что прошедшие переговоры были конструктивными.

По окончанию визита в Таджикистан Путина подвел итоги и ответил на вопросы журналистов. На возможную передачу Украине Tomahawk российский лидер упомянул новое оружие, предположительно, речь идет о завершении работ над крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник».