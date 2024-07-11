Путин выступит перед участниками парламентского форума БРИКС
Песков анонсировал выступление Путина на парламентском форуме БРИКС
Президент Владимир Путин обратится с выступлением к участникам парламентского форума БРИКС. Об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам», — сказал Песков журналистам.
Также, по словам пресс-секретаря, президент планирует две встречи на полях форума.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11–12 июля. Пленарное заседание посвятят перспективам укрепления межпарламентского взаимодействия.
Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала число стран, желающих вступить в организацию.