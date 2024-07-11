Путин выступит перед участниками парламентского форума БРИКС

Песков анонсировал выступление Путина на парламентском форуме БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин обратится с выступлением к участникам парламентского форума БРИКС. Об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин работает в Санкт-Петербурге, он обратится с выступлением к участникам», — сказал Песков журналистам.

Также, по словам пресс-секретаря, президент планирует две встречи на полях форума.

Десятый парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11–12 июля. Пленарное заседание посвятят перспективам укрепления межпарламентского взаимодействия.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала число стран, желающих вступить в организацию.

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