Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью

Российский президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2026 с большой речью. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщил РБК .

«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», — сказал он.

По словам Ушакова, вместе с российским лидером в мероприятии будут участвовать глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман и зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Каждый из них выступит со своим докладом. После этого состоится традиционная дискуссия.

Ранее стало известно, что официальная делегация Соединенных Штатов посетит ПМЭФ впервые за несколько лет.