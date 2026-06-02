Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью

Фото: Медиасток.рф

Российский президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2026 с большой речью. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщил РБК.

«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», — сказал он.

По словам Ушакова, вместе с российским лидером в мероприятии будут участвовать глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман и зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Каждый из них выступит со своим докладом. После этого состоится традиционная дискуссия.

Ранее стало известно, что официальная делегация Соединенных Штатов посетит ПМЭФ впервые за несколько лет.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте