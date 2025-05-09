Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая

Путин: рабочий день в Кремле 8 мая был очень хорошим и насыщенным

Президент России Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая насыщенным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После завершения официального обеда для глав иностранных делегаций Путин лично проводил высоких гостей, которые завтра будут присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Глава государства на прощание обменялся с каждым из коллег краткими репликами, а с некоторыми обнялся. Прощаясь с председателем КНР Си Цзиньпином Путин сказал, что день был очень хорошим и насыщенным. Такое же мнение выразил китайский лидер.

Ранее стало известно, что 9 мая у президента России запланировано пять встреч с иностранными гостями. В частности, он пообщается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и главой Сербии Александром Вучичем.