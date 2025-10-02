Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» высказался о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, который воевал на стороне ВС РФ и погиб.

Глава государства напомнил, что молодой американец, истекая кровью, пытался помочь российскому сослуживцу.

«И вот представляете, этот парень, молодой парень, 22 года, по-моему, был, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. Второму раненому», — рассказал Путин.

Ситуацию на Украине Путин назвал трагедией, болью для украинцев и русских. Причина конфликта хорошо известна, заявил российский лидер. К военному кризису Украину подталкивали те, кто снабжал ее оружием, поэтому годами там взращивали национализм и неонацизм, не заботясь об интересах украинцев.