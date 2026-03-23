Путин высказался о январском падении ВВП на 2,1%

Путин: спад ВВП России в январе на 2,1% не стал неожиданностью

Снижение ВВП России в январе 2026 года на 2,1% не стало неожиданным. На показатели повлиял календарный фактор, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад», — процитировало президента РИА «Новости».

Также Путин отметил, что в этом году в январе было меньше рабочих дней, чем в прошлом, что повлияло на показатель.

​​Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что за 2025 год ВВП России увеличился на 1%, а за последние три года — на 10%. Он уточнил, что такой темп роста превышает общемировой уровень.

Генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов отмечал, что увеличение ВВП в 2026 году может достичь 1,3–1,5%.