Путин вышел к прессе после переговоров с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам — глава государства выступает с заявлением по итогам переговоров с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому. Обе страны наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу.

Российский лидер также обсудил с премьером Малайзии спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня.

Переговоры состоялись 14 мая. Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом днем ранее, он пробудет в стране до 16-го числа. Во время встречи Путин назвал Малайзию давним, очень значимым и надежным партнером.