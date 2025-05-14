Путин вышел к прессе после переговоров с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам — глава государства выступает с заявлением по итогам переговоров с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому. Обе страны наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу.
Российский лидер также обсудил с премьером Малайзии спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня.
Переговоры состоялись 14 мая. Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом днем ранее, он пробудет в стране до 16-го числа. Во время встречи Путин назвал Малайзию давним, очень значимым и надежным партнером.
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