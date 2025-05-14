Путин начал переговоры с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин в среду начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Днем ранее премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

На встрече лидеры стран обсудят ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и политического сотрудничества. Также они обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия государств.

«Малайзия — наш давний, очень значимый и надежный партнер и в Юго-Восточной Азии, и в целом», — сказал российский лидер на встрече.

Президент подчеркнул, что между Россией и Малайзией практически по всем направлениям сложились добрые отношения.

«По-моему, мы с 1967 года поддерживаем дипломатические отношения. Очень рассчитываем, что ваш визит будет продуктивным», — добавил он.

Ранее Путин назвал Египет одним из важнейших партнеров России в Африке.