Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Шаньси

Телеграмму со словами соболезнования после гибели горняков на угольной шахте направил президент России Владимир Путин председателю КНР Си Цзиньпину. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси», — обратился Путин к Си.

Российский лидер попросил председателя КНР передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв на угольной шахте в провинции Шаньси прогремел вечером в пятницу, 22 мая. Как сообщило Центральное телевидение Китая, из-под земли достали тела 90 погибших горняков.

Всего под землей находились 247 шахтеров. Для поисков оставшихся спасатели приступили к разбору завалов.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал сделать все необходимое для помощи пострадавшим и принять меры по итогам расследования причин взрыва, который привел к такому количеству жертв.