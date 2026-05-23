Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Шаньси
Телеграмму со словами соболезнования после гибели горняков на угольной шахте направил президент России Владимир Путин председателю КНР Си Цзиньпину. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси», — обратился Путин к Си.
Российский лидер попросил председателя КНР передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Взрыв на угольной шахте в провинции Шаньси прогремел вечером в пятницу, 22 мая. Как сообщило Центральное телевидение Китая, из-под земли достали тела 90 погибших горняков.
Всего под землей находились 247 шахтеров. Для поисков оставшихся спасатели приступили к разбору завалов.
Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал сделать все необходимое для помощи пострадавшим и принять меры по итогам расследования причин взрыва, который привел к такому количеству жертв.