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    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за схода селей в Тибете

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    «Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в телеграмме.

    Сход селя со стороны Непала произошел в среду в районе КПП Гьиронг на границе Китая и Непала. По данным CCTV, число пропавших достигло 558 человек, среди которых 260 иностранцев. В посольстве России в Пекине уточнили, что два россиянина числятся пропавшими, местонахождение еще троих устанавливается.

    Ранее две россиянки, которым удалось спастись от наводнения, взобравшись на гору, обратились в посольство в Катманду за помощью. В диппредставительстве уже начали оформлять им свидетельства на возвращение в Россию.