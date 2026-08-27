Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за схода селей в Тибете

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщили на сайте Кремля .

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в телеграмме.

Сход селя со стороны Непала произошел в среду в районе КПП Гьиронг на границе Китая и Непала. По данным CCTV, число пропавших достигло 558 человек, среди которых 260 иностранцев. В посольстве России в Пекине уточнили, что два россиянина числятся пропавшими, местонахождение еще троих устанавливается.

Ранее две россиянки, которым удалось спастись от наводнения, взобравшись на гору, обратились в посольство в Катманду за помощью. В диппредставительстве уже начали оформлять им свидетельства на возвращение в Россию.