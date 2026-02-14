Путин выразил соболезнования родным и близким Роя Медведева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и публициста Роя Медведева. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Рой Медведев был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвященных переломным эпохам отечественной истории», — указали в тексте.
Президент отметил его приверженность убеждениям и принципам, назвав их достойными искреннего уважения.
«Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег», — добавил глава государства.
Рою Медведеву было 100 лет. Он был автором многочисленных книг по истории СССР и России, а также биографий советских лидеров. Главным его трудом считают книгу о происхождении сталинизма «К суду истории».