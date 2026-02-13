Умер историк Рой Медведев

Российский историк и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила его невестка Светлана Медведева.

По ее словам, все произошло утром 13 февраля. Предположительно, причиной стала сердечная недостаточность.

«Прощание во вторник в одинцовском морге, время пока точно я не могу сказать. Будет кремация, а похороны — в Лайково», — сказала Светлана.

Рой Медведев был автором многих историко-политических биографий и книг. Главным его трудом некоторые считают «К суду истории» — работу о происхождении и последствиях сталинизма, принесшую Медведеву мировую известность. В СССР книгу распространяли в самиздате, а за рубежом ее впервые опубликовали в 1971 году. После распада Союза стал одним из основателей Социалистической партии трудящихся.