Путин выразил соболезнования королю Таиланда после наводнений в стране

Президент России Владимир Путин направил королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа соболезнования в связи с разрушительными наводнениями на юге страны. Текст послания опубликовали на сайте Кремля.

Путин выразил глубокое сочувствие семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и попросил передать им слова поддержки.

Сильные проливные дожди, накрывшие Юго-Восточную Азию, вызвали масштабные подтопления в восьми южных провинциях Таиланда. По последним данным, число жертв выросло до 162 человек, из них 126 — в наиболее пострадавшей провинции Сонгкхла. Власти страны сообщили, что уровень воды постепенно снижается, и в затронутых районах уже начались восстановительные работы.

Наводнения и сели обрушились на три страны: Индонезию, Таиланд и Малайзию. Специалисты проводят поисково-спасательные работы. Жертвами стихии в Индонезии стали более 200 человек.