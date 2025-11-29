Оползни и наводнения в Индонезии унесли жизни более 200 человек

Из-за разрушительных наводнений и оползней в Индонезии погибли более 200 человек. Об этом сообщила газета The Jakarta Post .

Наводнения и сели обрушились на три страны: Индонезию, Таиланд и Малайзию. Специалисты проводят поисково-спасательные работы.

«По состоянию на сегодняшний вечер зафиксирован 61 смертельный случай, 90 человек все еще находятся в процессе поиска», — сообщил представитель Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Западной Суматры Ильхам Вахаб.

Жертвами наводнений и оползней также стали 116 жителей Северной Суматры и 35 жителей провинции Ачех. Всего из-за стихийных бедствий в трех странах Юго-Восточной Азии погибло более 350 человек.

Ранее ураган «Мелисса» добрался до Ямайки. Из-за него погибли три местных жителя. На фоне стихийного бедствия в стране возникали проблемы со связью, без света остались 530 тысяч человек. Сильнее всего ураган затронул западные районы острова.