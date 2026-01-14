Путин выразил соболезнования королю Таиланда после крушения поезда

Российский лидер Владимир Путин направил королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа соболезнования в связи с крушением поезда в провинции Накхонратчасима. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал президент России.

Ранее стало известно, что число погибших при крушении пассажирского поезда в Таиланде достигло 29. Позже поступили данные о 30 жертвах.

ЧП произошло утром 14 января. Состав, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в рухнувший на рельсы строительный кран в районе Сикхио.