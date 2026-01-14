Число жертв крушения поезда в Таиланде выросло до 29

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Таиланде достигло 29. Об этом сообщил местный телеканал Thai PBS.

«Только что мы получили информацию полиции о еще двоих погибших. Таким образом, количество погибших составило 29 человек», — передали журналисты.

В 05:05 по московскому времени состав, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в рухнувший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады в районе Сикхио.

В результате ЧП поезд сошел с рельсов, загорелись несколько вагонов. Травмы получили 79 человек. На месте крушения продолжают работать спасатели.

Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. ЧП произошло на перегоне Гудачи — Гонжа.