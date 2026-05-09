Путин выйдет к журналистам по итогам переговоров в День Победы

Президент России Владимир Путин лично озвучит итоги переговоров в День Победы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент расскажет о результатах состоявшихся встреч.

«Подойдет к СМИ, расскажет об итогах», — сказал Песков журналистам.

Ранее на торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы собрались руководители и представители иностранных делегаций, прибывших в Москву на праздничные мероприятия. Открывая встречу, президент России предложил тост за поколение победителей, триумф правды и справедливости, а также за дружбу народов.