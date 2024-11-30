Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных

За незаконное использование, передачу, а также сбор и хранение персональных данных ввели уголовную ответственность. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, — до 10 лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей. Также может быть введен запрет на занятие определенных должностей и осуществление определенных видов деятельности на срок до пяти лет.

Помимо этого глава государства ввел наказание за создание сайтов, предназначенных для незаконного хранения и распространения личной информации.

Ранее Путин подписал закон о налогообложении криптовалют. Оператор майнинговой инфраструктуры обязан предоставлять в налоговую инспекцию информацию о производстве. За нарушение сроков подачи данных предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.