Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Закон обязывает оператора майнинговой инфраструктуры сообщать сведения о производстве в налоговую, а за несвоевременную подачу информации предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Кроме того, он устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты.

Ранее Министерство энергетики предложило запретить майнинг в регионах, где в периоды прогнозируемого дефицита электричество приходится субсидировать. Среди таких субъектов, по данным газеты «Коммерсант», — все четыре новых региона, а также республики Северного Кавказа.