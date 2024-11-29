Президент Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Закон обязывает оператора майнинговой инфраструктуры сообщать сведения о производстве в налоговую, а за несвоевременную подачу информации предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Кроме того, он устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты.
Ранее Министерство энергетики предложило запретить майнинг в регионах, где в периоды прогнозируемого дефицита электричество приходится субсидировать. Среди таких субъектов, по данным газеты «Коммерсант», — все четыре новых региона, а также республики Северного Кавказа.
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