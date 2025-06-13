Что задумал Трамп после удара по Ирану? Пентагон отреагировал

США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке после удара Израиля

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после удара Израиля по Ирану. Об этом Associated Press сообщили американские чиновники, они согласились предоставить информацию на условиях анонимности.

По версии источников агентства, американский флот уже направил в восточную часть Средиземного моря эсминец USS Thomas Hudner.

Еще один эсминец получил приказ готовиться к переброске, чтобы при необходимости быть доступным по решению Белого дома. О каком именно корабле идет речь, не уточнялось.

Один из источников добавил, что президент Трамп в эти часы проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности по ситуации в регионе.

Официальные лица отметили, что все меры США принимаются на фоне опасений ответной атаки со стороны Тегерана.

Израиль в ночь на 13 июня нанес беспрецедентный удар по Ирану, задействовав около 200 истребителей. Погибли иранские ученые-ядерщики, а также высокопоставленные члены командования КСИР.

После ударов по ядерному объекту в Натанзе МАГАТЭ зафиксировало здесь повышение уровня радиации.

Регион ожидает широкомасштабного ответа от Ирана. Военные Израиля закрыли воздушное пространство еврейского государства, в армию призвали десятки тысяч резервистов.

Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг мести, сообщал телеканал RT.