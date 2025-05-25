Путин встретится с представителями деловых кругов

Президент России Владимир Путин в День российского предпринимательства, 26 мая, проведет встречу с представителями российских деловых кругов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие посетят руководители компаний и предприятий страны, которые успешно замещают ушедшие из России бренды, обеспечивают технологический суверенитет, активно осваивают внешние рынки и создают новые рабочие места в регионах.

Путин заявлял, что отечественные бренды должны уверенно выходить на иностранные рынки. По его словам, необходимо сформировать такие механизмы поддержки, чтобы тысячи новых компаний создавались и наращивали обороты в России.

Глава государства обращал внимание на необходимость развивать частную инициативу в новых секторах экономики, в частности в защите окружающей среды, креативных индустриях, сфере технологий и науки.