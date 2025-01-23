Путин призвал российские бренды уверенно выходить на зарубежные рынки
Российские бренды должны уверенно выходить на зарубежные рынки. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, его слова привела пресс-служба Кремля.
«Нужно сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов», — отметил глава государства.
Он также подчеркнул необходимость развивать частную инициативу в новых или формирующихся секторах экономики, в частности креативных индустриях, защите окружающей среды и в сфере науки и технологий.
В конце октября Путин поручил правительству разработать программу «Сделано в России», нацеленную на продвижение отечественных товаров за рубежом.