Путин встретится с губернатором Архангельской области

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе визита в Архангельскую область отдельно встретится с губернатором региона Александром Цыбульским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Летим с вами в Архангельск. С Александром Цыбульским отдельно встретимся», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, день посвятят вопросам развития подводного военно-морского флота. В рамках визита также запланировано совещание, на котором выступит президент.

Президент прибыл в Архангельскую область в преддверии Дня Военно-морского флота. Ожидается, что он примет участие в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке «Князь Пожарский», которая официально войдет в состав российского флота. Как уточнил Песков, в Северодвинске президента будут сопровождать губернатор региона Александр Цыбульский и помощник главы государства Алексей Дюмин.

До этого подлодка «Можайск» приняла участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге.