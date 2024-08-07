Подлодка «Можайск» приняла участие в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

В этом году подводная лодка «Можайск» гордо представила Можайский округ на параде, посвященном Дню Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Это событие вновь напомнило о тех, кто стоял у истоков присвоения имени священного города русских этой мощной боевой единице.

Идея назвать одну из новых российских подводных лодок в честь Можайска принадлежит ветеранам военно-морского флота Владимиру Геннадьевичу Смирнову и Юрию Сергеевичу Иванову. Присутствуя на церемонии спуска на воду подлодки «Владикавказ» в 2014 году они решили, что имя Можайска должно быть увековечено на флоте. С соответствующей инициативой они обратились к Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Королеву.

В результате, подводной лодке проекта 636.3 для Тихоокеанского флота присвоили имя «Можайск». По традиции морского флота, у каждого военного корабля должны быть крестный отец или крестная мать. Крестной матерью дизель-электрической подводной лодки «Можайск» стала Екатерина Юрьевна Богдасарова — руководитель Благотворительного фонда «Исток» и председатель Московской областной региональной Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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