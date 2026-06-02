Путин встретится с главами мировых информагентств во второй день ПМЭФ

Ушаков объявил о встрече Путина с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин во второй день Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями мировых информационных агентств. Как сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, встреча пройдет в Константиновском дворце.

Он подчеркнул, что разговор коснется актуальных аспектов внутренней и внешней политики России, а также ключевых международных событий.

«В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств 4 июня в 16:00 в Константиновском дворце», — привел заявление Ушакова ТАСС.

Главным событием Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, там российский лидер выступит с большой речью.

Вместе с Путиным в пленарном заседании форума примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман и зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Все они выступят с собственными докладами, которые обсудят в рамках последующей дискуссии.