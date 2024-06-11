Путин проведет встречу с главой МИД Турции Фиданом

Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня рабочие встречи идут целый день», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин примет Фидана примерно после 18:00. Дипломат находится в России с рабочей поездкой. Песков добавил, что в российско-турецкой повестке много тем для обсуждения.

«Поэтому сегодня будет о чем поговорить», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, на каких самолетах летает Путин. Для передвижений глава государства использует надежную отечественную авиатехнику. Пресс-секретарь также уточнил, что весь транспорт в России обслуживают на должном уровне.