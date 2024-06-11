Путин проведет встречу с главой МИД Турции Фиданом

Песков: Путин 11 июня встретится с министром иностранных дел Турции Фиданом

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня рабочие встречи идут целый день», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин примет Фидана примерно после 18:00. Дипломат находится в России с рабочей поездкой. Песков добавил, что в российско-турецкой повестке много тем для обсуждения.

«Поэтому сегодня будет о чем поговорить», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, на каких самолетах летает Путин. Для передвижений глава государства использует надежную отечественную авиатехнику. Пресс-секретарь также уточнил, что весь транспорт в России обслуживают на должном уровне.

🐹Кликни на хомяка. Игра Hamster Kombat — обман или реальный способ заработать?

В Москве стартовал дождливый марафон. Метеоролог предупредил о сильных осадках

Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте