Путин встретился с премьер-министром Непала

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли начали встречу на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По-моему, в 1956 году мы установили дипломатические отношения между нашими странами. В следующем году у нас будет в известной степени юбилей», — заявил российский лидер.

Он отметил, что позиции двух стран по основным вопросам международной повестки совпадают или близки.

Согласно сайту посольства России в Катманду, дипотношения страны установили 20 июля 1956 года, а уже 27 декабря 1991 года Непал признал Россию правопреемницей СССР.

В мае генпрокурор Игорь Краснов на встрече с непальским коллегой Рамишем Бадалом заявил о высоком потенциале сотрудничества двух стран в сфере правоохранения.