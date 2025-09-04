Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на Восточном экономическом форуме, который проходит на острове Русский. Видео показала пресс-служба Кремля.

«Сердечно приветствую вас в России, во Владивостоке», — сказал Путин.

Восточный экономический форум — это отличная возможность не только провести двусторонние встречи, но и пообщаться с коллегами, отметил президент. По его словам, у России много партнеров почти из всего Тихоокеанского региона.

«У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами», — добавил он.

Ранее Путин провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. Он отметил, что обеспечение стабильного газоснабжения — одна из главных целей развития региона.