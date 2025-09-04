Путин назвал стабильное газоснабжение ключевой задачей развития Дальнего Востока

Обеспечение стабильного газоснабжения — одна из главных целей развития Дальнего Востока. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов региона.

«Среди ключевых задач — устойчивое газоснабжение всех регионов округа», — сказал российский лидер.

Путин заявил, что в ближайшие годы спрос на природный газ в регионе значительно вырастет, сообщили «Известия». При этом сейчас его уже не хватает, несмотря на увеличение экспортных обязательств. Президент подчеркнул, что в будущем одним из главных источников газа для Дальнего Востока станет Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Место проведения — кампус Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами. Президент подчеркнул, что основная цель — ускорить экономическое развитие региона, снабдив его нужными ресурсами, особенно энергетическими.