Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России Машковым

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Союза театральных деятелей России, актером, режиссером Владимиром Машковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В 2026 году Союз театральных деятелей России празднует 150-летний юбилей, его председатель рассказал главе государства о программе мероприятий в честь этой даты.

«Один из ключевых проектов юбилейного года, который мы реализовали вместе с „Российскими железными дорогами“, — это „Театральный поезд“. Два красивых, современных поезда, красиво украшенных: один двинулся из Владивостока в Москву, другой — из Севастополя в Москву», — поделился Машков.

Режиссер отметил, что 2026 год — Год единства России, получается аббревиатура ГЕН России.

«Это, наверное, и есть наше соединение — ген России, наше единство», — подчеркнул председатель Союза.

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