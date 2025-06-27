Путин примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании членов Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году саммит проходит в узком составе. На мероприятие в Белоруссию прибыли лидеры России, Казахстана и Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие по видеосвязи.

Перед началом заседания состоялась церемония официальной встречи Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также совместное фотографирование глав государств — членов ВЕЭС.

Во время саммита лидеры стран планируют обсудить вопросы деятельности объединения, либерализацию единых рынков товаров и услуг и развитие международных связей.

Президент Владимир Путин прилетел в Белоруссию накануне. Вчера он уже встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обнялись и пожали друг другу руки.