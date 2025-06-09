Путин встретился с министром спорта России

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

Основными темами обсуждения стали поддержка детско-юношеского и массового спорта, развитие адаптивных программ, в том числе для участников СВО, а также взаимодействие с международным спортивным сообществом.

«Нам самое главное — поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире», — сказал президент.

Также важной задачей он назвал выстраивание работы на национальных площадках: проводить соревнования, которые будут интересными и престижными, а победителям гарантируют хорошее вознаграждение. Это не только укрепит имидж российского спорта, но и позволит миллионам болельщиков по всему миру увидеть наши достижения.

Михаил Дегтярев доложил президенту о ключевых показателях и новых мерах поддержки спортивной отрасли. Он отметил, что в России тренируются почти 22 миллиона детей и подростков. С 1 мая отменили стартовые взносы на все соревнования для участников до 18 лет.

По поручению главы государства создают Российский спортивный фонд. На госпрограмму «Спорт России» в 2024 году направили 62 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что фонд «Защитники Отечества» расширит программу спортивной реабилитации для бойцов спецоперации. Особое внимание уделят ветеранам прошлых конфликтов, которые могут стать ценными наставниками.