Фонд «Защитники Отечества» расширит программу спортивной реабилитации для бойцов СВО

На заседании Совета по развитию адаптивной физической культуры и спорта под председательством Владимира Путина было принято важное решение о расширении возможностей фонда «Защитники Отечества». Теперь организация сможет официально помогать действующим военнослужащим с инвалидностью, вовлекая их в тренировки.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Анна Цивилева, возглавляющая фонд, обратила внимание на растущее число обращений от бойцов, которые даже после получения ранений остаются на службе.

«Но у них, к сожалению, нет таких возможностей, как у демобилизованных. Конечно, мы стараемся помочь, привлекая внебюджетные средства, приобретая спортивные протезы, коляски, оплачиваем с помощью спонсоров поездки. Но было бы, наверное, правильно, чтобы фонд „Защитники Отечества“ имел возможность официально поддерживать и действующих военнослужащих с инвалидностью, активно вовлекать их в спорт», — пояснила Цивилева.

Президент России поддержал инициативу.

«Лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации. У вас есть опыт, есть люди», — уточнил Владимир Путин.

Особое внимание уделят ветеранам прошлых локальных конфликтов, которые могут стать ценными наставниками.

«Они уже прошли этот путь, возможно, более сложный, потому что в то время государство не уделяло им столько внимания. Но их закалка духа и опыт тоже очень важны», — уточнила Цивилева.

Фонд уже обеспечивает ветеранов специализированным спортивным оборудованием: протезами, колясками, снаряжением для следж-хоккея, электроколясками для футбола и лыжными санями.

Напомним, фонд «Защитника Отечества», созданный указом президента, оказывает комплексную поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям, включая медицинскую реабилитацию, переобучение, трудоустройство и юридическую помощь. Филиалы организации работают во всех регионах страны.