Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым | 360°

Важное 11 мая 2024, 12:23 Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На встрече с правительством Денис Валентинович слышал, о чем я говорил. Чтобы не было никаких сбоев в текущей работе до формирования нового состава кабмина. В комплексе, которым занимает Денис Валентинович, сосредоточена вся промышленность: гражданская и оборонная», — напомнил глава государства.

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Также Путин отметил, что в рамках Ростеха идет значительный объем работы.

«Хотел бы поговорить с вами о том, как сейчас строится эта работа и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время. Знаю, что уже многое функционирует, налажено, многое сделано. Но есть вопросы, которые требуют особого внимания», — добавил президент.

Днем ранее, 10 мая, Путин подписал указ об утверждении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.