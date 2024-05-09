Путин встретился с лидером Лаоса в День Победы | 360°

Власть 09 мая 2024, 16:43 Путин встретился с лидером Лаоса в День Победы Путин: Россия и Лаос плотно сотрудничают, в том числе на международной арене

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Россия и Лаос наращивают сотрудничество, плотно взаимодействуя в том числе и на международной арене. Такую оценку отношениям двух стран дал президент Владимир Путин на встрече с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве, сообщило РИА «Новости».

Путин отметил, что рад видеть коллегу в столице России, особенно по случаю Дня Победы. Отдельно глава государства выразил благодарность за то, что Лаос передал России танки Т-34 для показа гражданам.

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«Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», — подчеркнул он.

Говоря об отношениях стран, Путин обратил внимание, что Россия и Лаос плотно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН. По его словам, одним из приоритетов внешней политики России на азиатском направлении является развитие стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Сисулит в ответ отметил, что РФ, несмотря на давление Запада, продолжает движение вперед, помогая при этом Лаосу развивать многополярный мир.

Затронул Путин и тему использования карты «Мир» в Лаосе. Это, по его оценке, будет способствовать росту туристического потока из России. Также Путин поблагодарил Сисулита за поддержку преподавания русского языка в стране.

В четверг, 9 мая, Тхонглун Сисулит принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.