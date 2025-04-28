Путин встретился с губернатором Петербурга

«Беглов доложил Владимиру Путину о подготовке города к празднованию 80-летия Победы», — отметили в сообщении.

По словам Беглова, 47160 ветеранов наградили юбилейной медалью «80 лет Победы». Также губернатор отметил, что 21 апреля все муниципальные советы Петербурга решили наделить статусом почетного жителя муниципального образования 1077 человек, до 30 апреля все ветераны и труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат городские региональные выплаты.

«У нас запланирована большая программа мероприятий, но прежде всего мы приводим в порядок все памятники. <… > Проводим сейчас большие выставки и в „Манеже“, и в других наших центрах, театральные фестивали, уроки в школах, бесплатные кинопоказы режиссеров-фронтовиков», — рассказал Беглов.

Ранее лидеры 19 государств официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди гостей на Красной площади ожидаются президенты Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Американский лидер Дональд Трамп тоже может посетить Россию в праздничный день. Однако Белый дом пока не дал официального ответа.