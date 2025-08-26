Путин встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо

Президент Владимир Путин принял губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который доложил о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Такого объема и такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ Херсонская область, я думаю, не видела даже со времен Советского Союза», — заявил Сальдо.

Кроме того, в эксплуатацию ввели новую электроподстанцию на 150 киловольт, газопровод со стороны Крыма и активно строят жилье. Аграрии собрали более 1,3 миллиона тонн урожая, даже несмотря на сильную засуху и отсутствие мелиорации.

Ранее глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов поручил довести их до среднероссийского уровня к 2030 году.