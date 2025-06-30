Путин поручил довести новые регионы до среднероссийского уровня к 2030 году

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня по качеству жизни и другим показателям к 2030 году. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов.

Глава государства отметил, что у регионов есть огромный промышленный, логистический, аграрный и другой потенциал, который необходимо раскрыть.

«Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее», — подчеркнул президент.

По его словам, в работе задействованы 41 федеральное ведомство, 26 государственных компаний и 82 региона-шефа. С 2022 года в новых регионах построили и восстановили почти 23 тысячи объектов.

В феврале Путин, выступая на общем совещании судей, призвал добиться неукоснительной гарантии на защиту судебных прав жителей новых регионов.