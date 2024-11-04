Путин встретился с детьми погибших героев СВО

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади президента России Владимира Путина окружили дети — участники движений «Юнармия», «Движение Первых» и других. Среди них оказалась дочь погибшего героя специальной военной операции, которая рассказала главе государства об отце. Видео со встречи в Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Девочка подчеркнула, что приехала из Донецка, а ее отец принимал участие в защите республики с 2014 года и погиб, когда получил звание командира батареи.

«Мне бабушка сообщила эту ужасную новость, и именно в этот момент я поняла, что хочу служить своей родине, помогать своей стране», — заявила школьница.

Она добавила, что хотела бы стать как отец, который сразу встал на защиту Донецка, как только начались боевые действия в 2014 году, и всегда выступал за то, чтобы регион вошел в состав России.

«На таких людях, как твой папа, Россия держится», — ответил Путин на рассказ девочки.

В ходе первого открытого урока «Разговор о важном» в новом учебном году президент России Владимир Путин призвал школьников учить не только историю страны, но и своих семей. Глава государства подчеркнул, что это необходимо для будущего всей страны.