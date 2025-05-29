Путин встретился онлайн с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей по видеосвязи проводит встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», а также матерями, которые получили почетное звание «Мать-героиня». Фрагмент мероприятия опубликовал Telegram-канал Кремля.

На связи с главой государства многодетные семьи из Екатеринбурга, Биробиджана, Пензы, Симферополя и Мелитополя, Кемеровской, Калининградской и Рязанской областей, а также из Республики Ингушетия.

«Искренне рад приветствовать большие, дружные семьи, в которых взрослые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей. Это, конечно, всегда считалось самым главным для любого человека и очень важным для всей нашей страны», — сказал российский лидер.

По его словам, воспитание детей — это непростой, напряженный и ответственный труд. Особенно если речь идет о многодетных семьях. Путин назвал награды, которыми удостоили родителей, олицетворением глубокого уважения государства и общества к ним.

Орден «Родительская слава» вручают родителям или усыновителям, вырастившим семерых и более детей. Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и воспитали десятерых и более детей. Награды учреждены для поощрения и признания заслуг многодетных семей перед государством.

В апреле этого года жительница Наро-Фоминска Ольга Шведова получила звание «Мать-героиня». Вместе с мужем она воспитывает 14 детей.