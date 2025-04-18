Жительница Наро-Фоминска Ольга Шведова получила звание «Мать-героиня»

Многодетная мама из Подмосковья Ольга Шведова получила почетную награду «Мать-героиня». Вместе с супругом они воспитывают 14 ребят.

Награду «Мать-героиня» присуждают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. В Подмосковье ее удостоены три семьи.

«В нашем регионе более 115 тысяч многодетных семей и ежегодно эта цифра увеличивается. Многие из этих семей — гордость Подмосковья, и их заслуги отмечены не только региональными наградами, но и федеральными. В нашем регионе теперь три семьи удостоены высшей награды „Мать-героиня“», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ольга Шведова из Наро-Фоминска воспитывает 14 детей, которые состоят в творческих музыкальных коллективах. Многие из них — призеры олимпиад.

Ольга работает логопедом в общеобразовательной школе, а ее супруг Александр Анатольевич — электромонтер. В 2011 году женщину наградили знаком отличия «Материнская слава», а в 2018 семья получила орден «Родительская слава».

Новое знание присвоили Ольге в торжественной обстановке. Вместе с золотым орденом она получила выплату — миллион рублей.