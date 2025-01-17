Путин вспомнил, почему главу МИД СССР Громыко на Западе называли «Мистер нет»

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с иранским колленой Масудом Пезешкианом вспомнил, почему главу МИД СССР Андрея Громыко называли «Мистер нет». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Один из журналистов спросил российского лидера, как в современном мире соблюсти баланс сил при постоянной турбулентности, так как старому миропорядку уже пришел конец. Путин привел в качестве примера советского дипломата.

«Ну, потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны. Но для этого ООН и создавалась в свое время, для того, чтобы там искать приемлемые решения», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что не стоит пытаться использовать нормы международного права в собственных корыстных целях. Нужно стремиться к тому, чтобы опираться на устав ООН, не подменяя его какими-то своими правилами.

Андрей Громыко один из тех, кто стоял у истоков образования всемирной организации в 1946 году. Под ее уставом стоит его подпись. Также он был первым советским представителем при ООН, участников, а позже и главой советской делегации на 22 сессиях Генассамблеи. Главой МИД СССР его назначили в феврале 1957 года, причем на этому посту он проработал до лета 1985 года.

Ранее Путин и Пезешкиан по итогам встречи подписали договор о стратегическом партнерстве.